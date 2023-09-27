Во вторник Государственная пограничная охрана предотвратила 90 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

В сентябре, как и в конце августа, ежедневно в Латвию пытались в среднем проникнуть примерно 100 мигрантов.

Всего в этом году незаконное пересечение государственной границы было пресечено пограничниками 9501 раз, а по гуманитарным соображениям остаться на территории Латвии позволено 341 человеку.

В прошлом году были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек получили разрешение на въезд в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе закрыт пункт пересечения в Силене.

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