Первую и вторую очередь строительства заграждения на латвийско-белорусской границе протяженностью около 112 километров планируется завершить до конца текущего года, а летом следующего года — строительство заграждений протяженностью около 30 км на участках вдоль водоемов, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел (МВД).

В среду состоялось заседание комитета по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, на котором обсуждался прогресс обустройства восточной границы и возможности ускорения его темпов. Это было первое заседание надзорного комитета, которое провел министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

В ходе заседания ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), которому делегировано строительство пограничной инфраструктуры, за исключением технологических решений, проинформировало комитет о прогрессе в строительстве латвийско-белорусской и латвийско-российской пограничной инфраструктуры.

Министр внутренних дел ознакомился с ходом строительства заграждения во время визита в Латгале, посетив Кривандское и Робежниекское отделения погранохраны и встретившись с руководством Государственной пограничной охраны и VNĪ, которые, в свою очередь, сообщили о планируемых мерах по ускорению строительства.

Козловскис лично ознакомился с ситуацией на восточной границе Латвии, оценил прогресс работ и заслушал доклад ответственных служб о плане работ на ближайший срок. Министр убедился, что строительство пограничной инфраструктуры осуществляется на высоком профессиональном уровне.

На заседании надзорного комитета представители VNĪ сообщили, что в рамках 3-й очереди строительных работ на участке границы вдоль Даугавы длиной 16,7 км ведутся проектные и инженерно-изыскательные работы. Строительство шести вышек связи и подъездных путей на этом участке планируется финансировать за счет средств из фондов Евросоюза.

В рамках 4-й очереди строительства пограничной инфраструктуры на латвийско-белорусской границе на участке у озера Ричу протяженностью около 5 км разрабатывается техническая спецификация.

В целом инфраструктуру восточной границы Латвии, за исключением технологической инфраструктуры, планируется полностью завершить к 2025 году.

Для продолжения строительства 23 августа VNĪ объявило ценовой опрос на разработку и строительство документации. До 26 сентября подано четыре предложения, и начат процесс их оценки.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 километра. В настоящее время инфраструктура пограничной полосы построена на протяжении примерно 230 километров, в том числе созданы патрульные тропы (деревянные мостки или покрытие из щепы, грунтовые дороги и протоки) и четыре подвесных тросовых моста. Забор построен на протяжении примерно 99 км.

В настоящее время приоритетом VNĪ является ввод в эксплуатацию уже построенной инфраструктуры и продолжение строительства на тех участках, где инфраструктура не построена или построена не в полном объеме.

Строительные работы пройдут в несколько этапов. На латвийско-российской границе должно быть построено еще около 180 км заграждений и около 53 км инфраструктуры пограничной охраны. Существенная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, что дает возможность вести строительство забора более быстрыми темпами.

Учитывая предыдущий опыт строительства инфраструктуры латвийско-белорусской границы, до конца сентября планируется изучить тропы перемещения животных вблизи пограничной полосы. Это позволит проектировать дружественные животным решения, если они понадобятся.

В состав надзорного комитета входят представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, ГАО "Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs", VNĪ, АО "Latvijas Valsts meži", Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

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