27% курильщиков выбрасывают окурки в канализацию, закапывают их в песок и снег, а 9% могут бросить их на землю в местах, где уже есть мусор, но нет мусорного бака. Об этом сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на опрос Zaļā josta.

27 сентября стартовала просветительская кампания. Зрителям покажут короткометражный фильм Izsmēķa ceļš ("Путь окурка"). В нескольких самоуправлениях Латвии можно будет посетить выставку "То, что исчезает из глаз, не исчезает в природе".

По словам Айи Цауны, руководителя управления экологического образования компании Zaļā josta, не все понимают, что окурки содержат микропластмассу и вредные вещества. В окружающей среде окурок разлагается на микропластические волокна в течение 15 лет и создает риски как для плодородия почвы, так и для здоровья людей.

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