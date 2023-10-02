"Я постараюсь улучшить свой английский. Сейчас меня попросили найти соответствующего человека, который мог бы мне помочь", — заявила в передаче Spried ar Delfi новая председатель Сейма Дайга Миериня. Она признала, что ее коллеги из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) были в курсе ее языковых знаний до того, как выдвинули на высокий пост.

Уже сообщалось, что Миериня была избрана председателем Сейма 20 сентября. Ее кандидатура возникла стремительно после того, как партнеры по коалиции отказались назначать ранее заявленного кандидата, однопартийца Миерини Гунара Кутриса. За Миериню проголосовали 55 депутатов, против были 34.

Мирина публично признала, что ее знание английского языка не настолько хорошо, чтобы она могла обойтись без переводчика при встрече с представителями других стран. В интервью Delfi она заявила, что планирует изучать английский язык. Назвать срок, который может понадобиться для освоения языка на приемлемом уровне, политик не смогла. Миериня также считает, что исполнению ее прямых обязанностей недостаток знаний английского не помешает.

По словам нового спикера, коллеги по фракции СЗК знали о ее языковых навыках. "Мои коллеги знают обо мне все. Более или менее — знают все", — пошутила Миериня.

Уже сообщалось, что новому спикеру Сейма Дайге Миерине на переговорах с зарубежными партнерами понадобится переводчик.

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