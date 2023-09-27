Новому спикеру Сейма Дайге Миерине (СЗК) на переговорах с зарубежными партнерами понадобится переводчик.

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 Миериня признала, что у нее не хватает опыта в продвижении дипломатических отношений, поскольку до сих пор она в основном занималась вопросами внутренней политики.

На вопрос о знаниях иностранных языков Миериня ответила, что в переговорах с зарубежными партнерами она будет использовать право говорить на латышском языке. Миериня также ответила утвердительно на последовавший после вопрос о необходимости в помощи переводчика.

Новый спикер Сейма пообещала быть открытой для переговоров с разными заинтересованными сторонами. Она с удовольствием начала бы работу с неправительственными организациями и представителями общества, поскольку престиж и Сейма и доверие парламенту находятся не на высоком уровне, поэтому необходимо работать, чтобы решения Сейма стали более понятными и приемлемыми для людей.

Как сообщалось ранее, Миериня на прошлой неделе была избрана на должность спикера Сейма после того, как во время голосования партнеров по коалиции "провалился" заявленный кандидат, член фракции СЗК Гунарс Кутрис. За Миериню проголосовали 55 депутатов — парламентарии от СЗК, "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также некоторые депутаты от партии "Латвия на первом месте", например, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Айнарс и Ричардс Шлесерсы. Против Миерини проголосовали 34 парламентария.

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