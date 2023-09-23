Новый спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян, СЗК) хотела бы в течение своего срока полномочий улучшить диалог парламента с обществом и неправительственным сектором, заявила Миериня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она считает, что до сих пор депутаты часто не желали слушать представителей гражданского общества и неправительственных организаций, и это неправильно.

Миериня отметила, что законы часто бывают очень сложными, поэтому необходим хороший диалог с неправительственным сектором для разъяснения принимаемых решений, тем более что в ближайшее время Сейму предстоит принять несколько законов, которые затрагивают всех членов общества, например, о бюджете на следующий год и о кадастровой стоимости недвижимости.

Комментируя свои прошлые заявления о бывшем мэре Вентспилса Айваре Лембергсе, Миериня заявила, что эти слова произносились в основном в предвыборной обстановке, когда СЗК хотел позиционировать себя как хозяина своей земли и показать обществу дела" которые понравилась людям.

На вопрос, изменила ли она свое мнение годичной давности о том, что латвийские министры могут поехать в США и добиться исключения Лембергса из санкционного списка, новоизбранный председатель Сейма ответила утвердительно. "Я изменила свое мнение, потому что каждый борется за себя, и, насколько я понимаю, человек, о котором идет речь, тоже уже побывал в Америке и подал апелляцию, и, как мне сообщили коллеги, дело еще не закрыто", — сказала Миериня.

Она подчеркнула, что будет представлять парламент "со всей ответственностью" и дистанцируется от всего, что может хоть в малейшей степени поставить под сомнение репутацию Латвии. "Это мой долг", — подтвердила спикер Сейма.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram