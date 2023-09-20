Депутат парламента от коалиционной партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева избрана товарищем (заместителем) спикера Сейма. За ее кандидатуру проголосовали 62 депутата, против были двое.

Ненашева и ранее была членом Президиума Сейма, но на более низкой должности — товарища (заместителя) секретаря.

Изменения в Президиуме Сейма производятся из-за смены правящей коалиции. Правительство Эвики Силини сформировали "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". Прежние партнеры "Нового Единства" по Кабинету министров — "Объединенный список" и Национальное объединение — ушли в оппозицию.

В среду, 20 сентября, новая коалиция отозвала с должности спикера Сейма Эдвардс Смилтенс, представляющий теперь оппозиционный "Объединенный список". Спикером Сейма была избрана Дайга Миериня из коалиционного СЗК.

Также коалиция отозвала вице-спикера Яниса Грасбергса из оппозиционного Национального объединения, его место, пойдя на повышение, заняла Антонина Ненашева из оппозиционных "Прогрессивных".

Еще один вице-спикер Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство") сохранит свою должность.

Сейм, однако покинет, секретарь Президиума Сейма Армандс Краузе — он назначен министром земледелия. Также из-за того, что Ненашева ушла на повышение, необходимо избрать заместителя секретаря Президиума.

Сейм намерен укомплектовать новый состав Президиума в среду, 20 сентября. По традиции, одна, а иногда и две должности в Президиуме могут быть отданы оппозиции.

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