Депутат от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), глава парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям, бывший многолетний мэр Царникавы Дайга Миериня избрана председателем Сейма. За ее кандидатуру проголосовали 55 депутатов.

У коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" — 53 голоса. Это означает, что за Миериню проголосовали еще 2 депутата от оппозиции.

За второго кандидата — главу парламентской фракции оппозиционной "Стабильности" Алексея Росликова — проголосовали только 9 депутатов, против были 80 парламентариев.

Против обоих кандидатов голосовали 25 депутатов.

После избрания Дайга Миериня поблагодарила коллег за поддержку, признавшись, что выдвижение стало для нее неожиданностью. Новый спикер Сейма подчеркнула, что законодатели должны работать на благо народа, и напомнила, что впереди у парламента — утверждение госбюджета-2024.

Спустя час президент Эдгар Ринкевич опубликовал в соцсети "X" (бывший Twitter) сообщение о том, что обязаннности главы государства во время его отсутствия исполняет председатель Сейма Дайга Миериня. Ринкевич до конца недели находится с рабочим визитом в США, участвует в Генеральной ассамблеи ООН.

Избранию Миерини предшествовал скандальный провал кандидатуры Гунара Кутриса (СЗК) на должность спикера Сейма.

Ранее между тремя коалиционными политическими силами — "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" — была достигнута договоренность, что пост спикера Сейма достанется СЗК. На эту должность СЗК выдвинул бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса. Однако Кутрис, не успев избраться, оказался в эпицентре скандала. В интервью Латвийскому радио политик заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяйственником.

Итог — Гунар Кутрис провалился на выборах спикера Сейма, против его кандидатуры проголосовали партнеры СЗК по коалиции: "Новое Единство" и "Прогрессивные". Через час после провального голосования "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" достигли договоренности о поддержке общего кандидата Дайги Миерини, которая является, как и Кутрис, представителем СЗК. То есть, СЗК получил пост спикера — как это и предусматривали ранее коалиционные соглашения.

Дайга Миериня родилась 3 марта 1969 года. В 1995 году завершила учебу в Латвийском Сельскозяйственном университете, в 2009 году — защитила магистерскую степенрь по всеобщему качеству в руководстве Рижского Технического университета.

Как следует из информации агентства LETA, в 2001 году Миериня была главным специалистом Отдела контроля Службы государственных доходов. В том же году была избрана депутатом Царникавского волостного совета. В 2009 году была избрана в Царникавскую краевую думу по общему списку Союза "зеленых" и крестьян, "Нового Единства" и Visu Latvijai! и стала мэром Царникавы. Повторно избрана главой Царникавского самоуправления в 2013 году, в тот момент уже представляла список Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA. В 2017 году вновь баллотировалась в думу по списку LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, опять была избрана главой Царникавского самоуправления.

В 2022 году была избрана в 14-й Сейм от Союза "зеленых" и крестьян, возглавила, будучи тогда представителем оппозиции, парламентскую комиссию по госуправлению и самоуправлениям.

Дайге Миерине принадлежат земля и здания в Царникавской волости, земельный участок в волости Аронас. В 2022 году заработала в Адажском самоуправлении чуть более 12 тыс евро, в Сейме — чуть более 8 тыс евро. Долговые обязательства составляют более 42 тыс евро, сбережения не указаны. Как следует из декларации, Миериня — замужем и мама троих сыновей.

C избранием Дайги Миерини две из трех высших должности в государарства — спикера Сейма и премьер-министра — в Латвии занимают женщины. Президентом страны 31 мая был избран Эдгар Ринкевич, 15 октября Сейм утвердил правительство под руководством Эвики Силини ("Новое Единство").

Бывший спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список") потерял должность, поскольку "Объединенный список" после утверждения правительства Силини перешел в оппозицию.

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