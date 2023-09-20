После провала кандидатуры Гунара Кутриса (Союз "зеленых" и крестьян) на должность спикера Сейма, парламент объявил новые выборы своего председателя. На выдвижение кандидатов депутатам был дан час. Официально на пост председателя Сейма выдвинуты глава парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям Дайга Миериня, представляющая Союз "зеленых" и крестьян, и председатель парламентской оппозиционной фракции "Стабильности" Алексей Росликов.

Дайга Миериня является кандидатом не только Союза "зеленых" и крестьян, но и всей коалиции. Подписи под документом об ее выдвижении подписали депутаты всех трех коалиционных партий — "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных". Это повышает шансы на избрание, поскольку коалиция контролирует большинство в Сейме — 53 голоса. Фактически коалиция договорилась об избрании Миерини.

В ходе дебатов поддержку Миерине высказал и лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

Представители иной оппозиции — Национального объединения и "Объединенного списка" — были возмущены тем, что на выдвижение кандидатов в спикеры Сейма был дан всего час. По мнению оппозиции, это ударяет по престижу Сейма, вызывает недоверие общества и не позволяет оценить кандидатов.

Ранее между тремя коалиционными политическими силами — "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" — была достигнута договоренность, что пост спикера Сейма достанется СЗК. На эту должность СЗК выдвинул бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса. Однако Кутрис, не успев избраться, оказался в эпицентре скандала. В интервью Латвийскому радио политик заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяйственником.

Итог — Гунар Кутрис провалился на выборах спикера Сейма, против его кандидатуры проголосовали партнеры СЗК по коалиции: "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Однако, если договоренности между коалиционными партиями в силе, то должность спикера Сейма все же должна достаться СЗК. Голосование по кандидатуре Дайги Миерини покажет, насколько сильны и стабильны такие договоренности между партиями.

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