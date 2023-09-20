В среду, 20 сентября, спустя 5 дней после утверждения правительства Эвики Силини ("Новое Единство"), новая коалиция "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" раскололась при важном голосовании. В результате депутат Сейма от СЗК, экс-председатель Конституционного суда Гунар Кутрис не был избран председателем Сейма. Согласно неофициальной информации, СЗК в случае провала Кутриса, может выдвинуть на должность спикера Дайгу Миериню. Новые выборы состоятся сегодня, через час.

В первом туре "за" кандидатуру Кутриса проголосовали только 26 депутатов, против — 59. Известно, что "за" голосовали депутаты от самого СЗК и "Стабильности" и внефракционный депутат Олег Буров, против были коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессивные". Второго кандидата на должность спикера — бывшего министра региональной среды и регионального развития Мариса Спринджукса ("Объединенный список") — поддержали только 23 депутата от "Объединенного списка" и Национального объединения, против были 62 депутата, в том числе, от "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Во втором туре за Кутриса проголосовали 26 депутатов, против были 62, за Спринджукса — были 25, против 62.

В третьем туре депутаты голосовали только за кандидатуру Кутриса. Итогом стал окончательный провал: за Кутриса проголосовали только 18 депутатов, против были 60 депутатов.

Это означает, что 36 депутатов от "Нового Единства" и "Прогрессивных" голосовали в трех турах против кандидата, выдвинутого третьим коалиционным партнером — СЗК.

Итоги голосования означают также, что выборы председателя Сейма объявляются заново. В том числе, выдвигаются новые кандидаты. Решено проводить выборы сегодня в среду, 20 сентября. На выдвижение новых кандидатов оставлен всего час.

Согласно неофициальной информации, Союз "зеленых" и крестьян рассматривает возможность выдвинуть на должность спикера Сейма — в случае провала Кутриса — депутата, председателя парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям Дайгу Миериню.

Ранее между тремя коалиционными политическими силами была достигнута договоренность, что должность спикера Сейма достанется Союзу "зеленых" и крестьян, который выдвинул на эту должность бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса. Однако Кутрис, не успев избраться, оказался в эпицентре скандала. В интервью Латвийскому радио политик заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяйственником.

Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что Кутрис должен принести извинения обществу за свои высказывания. Формально претендент на пост спикера выполнил это требование — сообщил агентству LETA, что извиняется. Однако уже 20 сентября за час до заседания Сейма вновь появилась информация, что кандидатура Кутриса все же вызывает вопросы у партнеров СЗК по новой коалиции — "Нового Единства" и "Прогрессивных", и СЗК должен определиться.

Министр экономики и пока еще глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис заявил, что политическая сила не отзовет кандидатуру Кутриса и сделает все, чтобы восстановить доверие общества к Сейму.

После того, как с должности спикера был отозван Эдвардс Смилтенса ("Объединенный список"), были выдвинуты две кандидата на этот пост. СЗК, как и обещал, выдвинул Гунара Кутриса, а "Объединенный список" — бывшего министра региональной среды и регионального развития Мариса Спринджукса.

В ходе дебатов по снятию с должности Смилтенса представители "Объединенного списка" и Национального объединения жестко критиковали "Новое Единство" за то, что оно готово поддержать противоречивую кандидатуру Кутриса на должность спикера Сейма.

Напомним, что согласно законодательству, во время отсутствия президента страны его обязанности исполняет спикер Сейма. Президент Эдгар Ринкевич находится с рабочим визитом в США.

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