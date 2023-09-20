Сегодня в Сейме состоится голосование по изменениям в составе президиума, и до сих пор предполагалось, что на пост спикера будет выдвинут Кутрис. Однако на этой неделе ряд его высказываний в СМИ вызвал бурную реакцию общества и поставил под сомнение его соответствие должности спикера.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") потребовала от Кутриса извинений перед общественностью, которые он и принес, но уже через несколько часов повторил вызвавшие недоумение заявления в эфире Латвийского телевидения.

Ранее на этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяином.

По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА неофициальной информации, партнеры по коалиции — "Новое Единство" и "Прогрессивные" — недовольны высказываниями Кутриса и теперь ждут от СЗК действий по оценке его кандидатуры.

Представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев сообщил агентству LЕТА, что сегодня утром запланированы консультации с СЗК. "Заявления Кутриса в СМИ неприемлемы для "Прогрессивных"", — сказал он.

Лидер фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что сегодня утром планируется короткое заседание фракции для обсуждения сложившейся ситуации.

Премьер-министр в программе "900 секунд" на телеканале TV3 сказала, что в данной ситуации рассчитывает на то, что СЗК сумеет решить, что лучше для общества и есть ли у него более подходящая кандидатура на пост спикера Сейма.

Председатель фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис на вопрос о том, является ли Кутрис по-прежнему кандидатом на пост спикера Сейма, ответил: "Пока ничего не изменилось!"

В то же время известно, что в СЗК обсуждается, как поступить в сложившейся ситуации.

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