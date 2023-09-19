Депутат Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян), кандидат на должность спикера Сейма, принес извинения за свои высказывания о том, что в экономических вопросах следовало бы прислушаться к мнению "обвиняемых и осужденных". Об этом сообщил агентству ЛЕТА сам политик.

Кутрис отреагировал на заявление премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") о том, что она ждет его извинений за эти высказывания в эфире Латвийского радио.

На этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними".

Сегодня Кутрис пояснил, что не научился "политически красиво" высказываться и в будущем ему придется быть более лаконичным, чтобы быть понятным.

Он подчеркнул, что не отвечает за экономическую сферу, а его главная мысль заключается в том, что желательно прислушиваться к мнению людей с опытом.

В ответ на просьбу уточнить слова "обвиняемые или осужденные" Кутрис сказал, что политикам не следует встречаться с политически рискованными, "токсичными "людьми, и у него тоже нет необходимости с ними встречаться.

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