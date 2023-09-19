Партия Kopā Latvijai мэра Резекне Александра Барташевича, над которым нависла угроза отставки, распространила в социальных сетях на латышском и русском языках призыв к резекненцам принять участие в акции протеста, чтобы "защитить родной город" и противостоять "политическому произволу и шантажу".

Призыв к жителям принять участие в протесте подписал сам Александр Барташевич, указавший на "желание правящих повернуть назал развитие Резекне" и стремление "уничтожить результаты 14-летнего тяжелого и упорного труда".

Акцию протеста планируется провести в четверг, 21 сентября, у здания Резекненской думы.

Уже несколько месяцев государственные учреждения уделяют Резекенскому самоуправлению повышенное внимание: у города возникли финансовые проблемы, муниципалитет не может выполнить свои обязательства. Для покрытия всех расходов Резекне в этом году не хватает около 3,9 млн евро. Чтобы сэкономить деньги, самоуправление решило сократить количество сотрудников: в августе появились сообщения, что работу могут потерять около 60 человек.

Проблемы города связаны с реализацией масштабных проектов, за которые руководство Резекне взялось по собственной инициативе. Самые большие трудности связаны с проектом спа-центра на берегу озера Ковшу. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12,4 млн евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. При этом найти арендатора для объекта городу пока не удается.

Мэр Резекне Барташевич не видит своей ответственности в возникновении у города финансовых проблем, и называет происходящее политическим заказом.

Ушедший в отставку министр окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") начал процедуру увольнения председателя Резекненской думы Александра Барташевича, потребовав от него дать объяснения по поводу финансовой ситуации. В случае, если объяснения министра не удовлетворят, может быть принято решение об отстранении мэра от должности. Однако это решение уже предстоит принять новому ответственному министру — Инге Берзине ("Новое Единство").

На первый взгляд есть достаточные основания для увольнения председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича, однако в этом вопросе нельзя принимать только политическое решение, уже сказала Берзиня. "Одно дело — наше желание, но это не должно быть только политическое желание, оно должно быть еще и юридически обоснованным", — сказала глава VARAM.

По словам Берзини, для подготовки юридически корректного решения потребуется больше времени. Поскольку Государственный контроль предположительно даст свое заключение по Резекне в ноябре, министр также могла бы принять решение в ноябре.

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