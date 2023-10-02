У государства, возможно, должно быть право лишать гражданства людей, которые получили гражданство в порядке натурализации, но которых из-за их дальнейших действий можно рассматривать как предателей Латвии. Такую возможность допустила, выступая перед журналистами, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), указав, что дискуссия продолжается, сообщает агентство LETA.

Парламентская фракция "Нового Единства" в понедельник, 2 октября, объявила, что подготовила поправки к Закону "О гражданстве", которые позволят лишать гражданства Латвии бывших неграждан, которые получили гражданство Латвии в порядке натурализации, за то, что они нарушили клятву гражданина ЛР и осуществили действия против закрепленного в Сатверсме демократического устройства государства. Напомним, что такое торжественное обещание дают именно натурализованные граждане.

Отвечая на просьбу подробнее пояснить цели законопроекта, премьер-министр сказала журналистам, что те люди, которые выступают против Латвии, против своего государства, должны отвечать перед законом.

У государства есть право искать решения, что делать с такими людьми, заявила Эвика Силиня. Также она указала, что у государства должно быть право отбирать гражданство у людей, которых оно считает предателями Латвии.

В то же время Силиня пояснила, что "Новое Единство" еще не подало официально поправки к Закону "О гражданстве", а разработало возможный вариант решения, о чем еще предстоят дискуссии с коалиционными партнерами.

В свою очередь, коалиционные партнеры "Нового Единства" — Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" — заявили, что понимают проблематику вопрос, будут дискутировать об этом в своих парламентских фракциях, но пока до ознакомления с предложением воздерживаются от комментариев.

В понедельник, 2 октября, стало известно, что депутаты Сейма от "Нового Единства" подготовили поправки к Закону "О гражданстве".

Согласно действующему законодательству, Латвия не имеет права лишать своего подданного гражданства, если оно у него — единственное. К этому Латвию обязывает международная конвенция от 1961 года о сокращении безгражданства. Однако депутаты "Нового Единства" нашли способ эту норму обойти.

"Учитывая, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство правопреемника СССР — Российской Федерации, предусмотренные поправки не создадут ситуации безгражданства", — поясняет глава юридической комиссии Сейма, депутат "Нового Единства" Андрей Юдин.

Лишение гражданства Латвии предусмотрено "за нарушение торжественной клятвы быть верным государству и добросовестно следовать Конституции и законам Латвийской Республики". Эта клятва приносится при получении гражданства в порядке натурализации.

"Между гражданином и государством [есть] набор прав и обязанностей. Невыполнение этих обязательств со стороны гражданина может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств. Если гражданин совершил действия, направленные против демократического государственного устройства, закрепленного в Конституции Латвийской Республики, или какие-либо другие действия, противоречащие первой части 24 го закона, это может стать причиной для лишения гражданства. Учитывая, что при лишении гражданства Латвии человеку может потребоваться время, чтобы получить гражданство страны-правопреемницы СССР, во избежание ситуации безгражданства законопроект предусматривает возможность восстановить статус негражданина Латвийской Республики до получения информации о регистрация лица на получение гражданства другой страны. Этот срок не может превышать два года", — следует из заявления партии.

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