Во вторник, 3 октября, началось судебное разбирательство по делу о незаконном присвоении товаров со складов Национальных вооруженных сил (НВС). По версии прокуратуры, группа из шести человек могла нанести ущерб НВС в размере 340 тысяч евро. Один из обвиняемых, возможно, пойдет на сделку со следствием, сообщает LSM.

В рамках дела предъявлены обвинения четырем бывшим солдатам и двум другим лицам. Слушания проходят за закрытыми дверьми. Адвокаты и обвиняемые до сих пор дело не комментировали.

Известно, что один из обвиняемых отказался от адвоката, якобы начав сотрудничество с прокуратурой. Прокурор ни подтвердил, ни опровергнул факт сотрудничества, отметив лишь, что судебные разбирательства могут затянуться.

По данным программы De facto, преступная группа действовала почти десять лет. Среди украденных товаров — подаренные США приборы ночного видения. Это было возможно, потому что хранение и учет армейских товаров были недостаточно строгими.

Пропажу оборудования со складов НВС было выявлено союзниками в ходе ежегодной инвентаризации. В ходе расследования выяснилось, что военная продукция пропадала со склада на протяжении почти 10 лет.

Четверо бывших военнослужащих обвиняются в незаконном присвоении боеприпасов для огнестрельного оружия — им было предъявлено обвинение в "закупке" товаров с армейского склада. Боеприпасы в основном продавались в страны Европейского Союза.

По итогам проверки были оштрафованы восемь сотрудников НВС, также был вынесен выговор.

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