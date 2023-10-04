Поддержку при компенсации роста платежей по ипотечным кредитам нужно широкому кругу домохозяйств, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, сообщает агентство LETA.

Глава правительства считает, что платежи по ипотечным кредитам физических лиц возросли непропорционально. Поэтому, говоря о поддержке, нет основания для оценки и ранжирования домохозяйств по уровню доходов, например, помогая только бедным.

Силиня признала, что Финансово-бюджетная комиссия Сейма достаточно агрессивно подошла к рассмотрению этого вопроса, но банки по-прежнему могут предлагать свои собственные содержательные решения проблемы, если их не устраивают идеи политиков.

Премьер-министр встретилась с представителями банков, призвав их высказать свои предложения. Одно кредитное учреждение также внесло предложение о временном снижении ставок по кредитам на один процентный пункт. Силиня не раскрыла, какой банк является сторонником такого предложения, но призвала другие кредитные учреждения выступать с реальными инициативами.

Глава Кабинета министров не ответила прямо на вопрос, насколько долго придется ждать решения в условиях, когда уже сейчас остро стоит вопрос о возросших платежах по кредитам. Но выразила надежду, что некое решение будет внесено вместе с государственным бюджетом на следующий год, и дискуссия продолжится.

Говоря о возможных налоговых изменениях налогов, которые уже подверглись критике со стороны предпринимателей, Силиня напомнила об обязательстве "Нового Единства" вносить большие изменения в налоговую политику один раз за четырехлетний созыв работы Сейма. В этом году, по словам премьера, налоговые изменения "не такие большие и существенные", это скорее небольшие уточнения, соответственно "большая налоговая группа" еще возобновит работу и дискуссии.

Предстоящие сейчас налоговые изменения будут обсуждаться на встрече Министерства экономики и работодателей, и Силиня надеется, что компромисс будет достигнут.

Разъясняя план правительства по отказу от пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для овощей и фруктов, Силиня заявила, что был сделан вывод: от сниженнной ставки в выигрыше в значительном степени выиграли иностранные производители. Поэтому вместо пониженной ставки НДС будет особая субсидия для местных производителей овощей и фруктов. На такую субсидию планируется выделить 3 млн евро.

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