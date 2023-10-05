Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) разослало 3255 проживающим в Латвии российским гражданам письма о том, что в связи с новыми требованиями Закона об иммиграции они должны будут покинуть страну или подать заявление на получение вида на жительство, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) Майра Розе.

Установлено, что 73 человека находятся за границей, а еще 200 не имеют задекларированного места жительства, поэтому Розе заявила, что они, вероятно, больше не живут в Латвии.

Розе напомнила, что продление на два года срока для сдачи экзамена по государственному языку и получения постоянного вида на жительства касается только тех граждан РФ, которые уже начали процесс подачи заявки на получение ПМЖ и сдавали, но еще не сдали экзамен по латышскому языку.

"Те, кто ничего не делает, должны уехать", — добавила Розе.

В декабре PMLP проверит, кто из тех, кто подпадает под конкретные требования закона, подал необходимые документы. PMLP проверит в государственных регистрах, покинули ли Латвию лица, которые ничего не сделали для получения вида на жительство. Если они не уехали из Латвии, эта информация будет направлена в Государственную пограничную охрану, которая должна будет проверить, находятся ли эти люди в стране, и в случае необходимости пограничники будут проводить дальнейшие действия и выдадут приказ о выезде.

PMLP также распространило заявление, в котором напомнило, что если граждане России, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции, один раз неудачно сдали экзамен по госязыку и до 1 сентября подали заявку на повторное прохождение теста, они должны обязательно сдать экзамен во второй раз.

Поправки предусматривают, что в случае успешной сдачи повторного экзамена человек до 31 декабря должен подать документы в PMLP для запроса статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС). В случае, если гражданин РФ не сдал повторный экзамен, он может подать документы для запроса временного вида на жительство, позволяющего оставаться в Латвии на срок до двух лет.

Также в отдельных случаях, граждане РФ могут запросить ВНЖ на два года, но только если они не сдавали экзамен по уважительным причинам. В таких ситуациях при запросе ВНЖ нужно предоставить документ, обосновывающий наличие уважительных причин, из-за которых экзамен по государственному языку не был сдан.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram