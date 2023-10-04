Как получилось, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отправило живущим в Латвии гражданам России около 300 ошибочных писем с предложением выехать до 30 ноября? Почему дыры в заборе с Беларусью и Россией — это нормально? Почему молодые люди не идут в полицейские и спасатели? Ведущая Spried ar Delfi Алина Ластовская и журналист Delfi Карлис Арайс задали актуальные вопросы парламентскому секретарю МВД Игорю Раеву.

В середине сентября PMLP разослало живущим в Латвии гражданам России 3541 письмо, в котором сообщалось, что их постоянный вид на жительство аннулирован, поэтому надо покинуть страну до 30 ноября. Вскоре выяснилось, что многих людей лишили ID-карты и привязанным к ним социальным услугам по ошибке. Их пригласили оформить карточки по новой. Парламентский секретарь МВД Игорь Раев уточнил масштаб и причины этой истории.

Также он рассказал, почему покинул "Объединенный список" и стал независимым депутатом, но продолжил заниматься темой внутренней безопасности в Латвии. Какие решительные действия под его руководством будут предприняты, чтобы отделить Латвию от Беларуси и России надежным забором и почему его надо все время ремонтировать? Как он намерен решать вопрос острой нехватки кадров в полиции, пограничной и спасательной службах?

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