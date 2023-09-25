Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) сообщило порталу Delfi, что разослало живущим в Латвии гражданам России около 20 ошибочных писем, в которых сообщалось, что их постоянный вид на жительство аннулирован, поэтому Латвию надо покинуть до 30 ноября. Всего в середине сентября было разослано 3541 такое письмо.

"Из-за технического сбоя, менее, чем 20 гражданам России было по ошибке отправлено письмо. Управление на связи с этими людьми, вопрос решается", — сообщила представитель PMLP Мадара Пуке. Ранее она сообщила, что всем, кого по ошибке лишили ID-карточки, выдадут новую с тем же персональным кодом. Ее можно будет получить в порядке общей очереди в отделении PMLP бесплатно.

Ранее Delfi призвал откликнуться тех, кто, по их мнению, выполнил все предписания Закона об иммиграции, но все равно получил письмо от PMLP с предписанием покинуть Латвию. Таких оказалось 13 человек.

Причины были разными. Есть случай, когда человек оформил временный ВНЖ на год, но все равно получил письмо с требованием покинуть Латвию. Есть случай, что человек взял гражданство России до 2003 года — на него поправки к Закону об иммиграции не распространялись.

Несколько случаев, cкорее всего, связаны с тем, что Центр содержания образования не передал данные о записи на повторную сдачу экзамена. Эти люди показали переписку с VISC (подтверждение регистрации повторной сдачи) и PMLP (данных о записи на пересдачу не получили — поэтому аннулировали). Зафиксирован случай, когда человек сдал документы и получил письмо с требованием до 8 сентября предоставить дополнительные документы. Он сделал это 7 сентября, но получил ответ, что срок был ограничен 1 сентября. ВНЖ был аннулирован.

Все эти люди сразу лишились возможности пользоваться оплаченной государством медициной и покупать таблетки по льготной цене или получать компенсированные медикаменты. Некоторые потеряли очередь на медицинские обследования и операцию.

В сентябре 2022 года, накануне выборов в Сейм, были спешно приняты поправки к Закону об иммиграции. 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо были пройти ряд процедур. В том числе — предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Исключения — те, кто учился на латышском, справки от психиатра или реабилитолога и люди моложе 14 лет и старше 75 лет.

К этой норме дважды принимали поправки. Последние изменения дали возможность тем, кто попытался сдать экзамен, не сдал и до нового года не пересдал, оформить временный ВНЖ на два года. В этом случае человек получает социальные права обладателя постоянного ВНЖ и фактически обязуется за это время выучить язык на уровень А2. В начале сентября PMLP сообщил, что около 3600 граждан России, не подавших вовремя нужные документы, получат письма с предписанием покинуть Латвию. Что и было сделано.

О том, как теперь действовать всем попавшим под действие изменений к Закону об иммиграции Delfi подробно написал здесь.

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