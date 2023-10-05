Школы и самоуправления уже имеют достаточно инструментов для предотвращения насилия в школах, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр образования Анда Чакша.

В среду, 4 октября, широкое возмущение в обществе вызвал еще один случай насилия: в Кекавской средней школе во время учебного дня был избит ученик. В Латвийском профсоюзе работников образования и науки (LIZDA) подчеркнули, что в Латвии не хватает регламента по снижению насилия в образовательных учреждениях. Например, руководитель учебного заведения не имеет права на время отстранять агрессивных учеников от занятий в школе или в случае подозрений обыскивать сумки воспитанников.

На вопрос о том, что до сих пор затягивало разработку требуемого LIZDA регламента, Чакша не ответила прямо, лишь признав, что насилие в Латвии находится на высоком уровне, поскольку около трети детей сталкиваются с насилием и агрессией в школах. Ситуация неприемлема, поскольку безопасная среда важна для качественного обучения.

По мнению Чакши, проблема заключается не в отсутствии регламента, а в использовании имеющихся возможностей, то есть в том, как используются доступные сейчас инструменты. Правила внутреннего порядка являются ответственностью школ и краевых управлений образования.

Говоря о том, как, например, не допустить, чтобы ученик принес нож в школу, Чакша не дала четкого ответа, может ли школ потребовать обыскать сумку ребенка при подозрении о том, что в ней может быть оружие.

"Все инструменты есть", — заявила Чакша, отметив, что вместо того, чтобы ими воспользоваться, иногда "мы просто громко кричим, что нам никто не помогает".

По словам политика, неправильно просто где-то изолировать нападавшего, нужно, чтобы психологи работали как с агрессором, так и с жертвой.

Министерство все еще оценивает, возможны ли улучшения в регламенте по предотвращению насилия, но в настоящее время нужно использовать существующие инструменты.

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