После инцидента среди учащихся в Кекавской средней школе Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) снова поднял вопрос о необходимости принятия правил по снижению насилия в образовательных учреждениях.

Председатель LIZDA Инга Ванага в своей публикации в социальных сетях подчеркнула, что в срочном порядке следует принять поправки к правилам Кабинета министров и предоставить право директору вместе с советом межведомственного сотрудничества определять, что ребенок будет учиться вне школы. Также необходимы поправки к Закону о защите прав детей, чтобы в случае подозрений у образовательного учреждения было право проверить сумку школьника.

Ванага также подчеркнула необходимость определять ответственность родителей, если они не найдут решения проблем с поведением своего ребенка или не проинформируют школу, что их ребенок может угрожать здоровью и безопасности других людей.

Глава профсоюза обратила внимание на якобы заранее спланированную драку в Кекавской средней школе, которую начал ученик 9-го класса. Самоуправление сообщило, что идет выяснение обстоятельств случившегося. Инцидент расследует группа сотрудничества по защите прав детей Кекавского края, в которую входят работники муниципальной полиции, социальной службы, сиротского суда и муниципального управления образования.

Директор Кекавской средней школы Сандра Пуговка при поддержке Кекавской краевой думы издала распоряжение, предусматривающее, что инициатор драки до выяснения обстоятельств случившегося обязан учиться удаленно.

"Для снижения уровня насилия в латвийских образовательных учреждениях депутаты Кекавской краевой думы и муниципальные специалисты готовят запрос о внесении поправок в нормативные акты, в том числе предусматривающих повышение ответственности родителей за решение проблем поведения детей. Самоуправление продолжит информировать о развитии ситуации", — говорится в заявлении муниципалитета.

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