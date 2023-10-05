Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины. Это даст возможность РФ до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал и начать новую войну уже и против стран Балтии, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной сессии 3-го саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

"Буду с вами откровенным, как и всегда. Сейчас Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза - любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент", - отметил он.

По словам Зеленского, если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый Украиной военный потенциал. Следовательно, по мнению главы государства, у России будет достаточно силы напасть на страны, которые в фокусе российской экспансии.

"Кроме Украины, это точно страны Балтии, и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Он призвал лидеров Европы помнить, что наиболее опасный враг - это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов.

"Москва четко очерчивает свою амбицию - захватить больше имперского пространства себе и не позволить Европе быть пространством свободных наций и работающих демократий, сломать европейское единство... и война при этом является базовым инструментом России - инструментом покорения или манипулирования другими", - отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что Россия годами разжигала конфликты в разных странах

В частности, она "причинила боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, пытается вырвать куски из тела Украины".

По его мнению, каждая страна, пострадавшая от российского вмешательства или вторжения, должна получать поддержку и нуждается в гарантиях безопасности, чтобы у России не было и соблазна попытаться сломать их суверенитет еще когда-нибудь.

"Нужен четкий сигнал - ни одного шанса России", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что агрессора наиболее надежно нейтрализует поражение в войне. Следовательно, именно сейчас вместе с миром у Украины есть возможность нанести фундаментальное поражение агрессии России.

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