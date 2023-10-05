Несколько десятков мирных жителей погибли в результате российского обстрела села Гроза в Купянском районе Харьковской области, сообщили в своих Telegram-каналах президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

По словам Зеленского, ракета попала в продуктовый магазин, "известно о более 48 погибших". Украинский лидер назвал случившееся "совершенно сознательным терактом" и "показательно жестоким российским преступлением", а также выразил соболезнования близким жертв.

В свою очередь, Ермак уточнил, что удар пришелся по "гражданскому объекту", а среди 49 погибших есть 6-летний мальчик. Ранения получили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. На месте случившегося идет разбор завалов.

Генпрокуратура Украины подтвердила гибель по меньшей мере 49 человек, еще не менее семи пострадали.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 13:15 под обстрел попали кафе и продуктовый магазин, где в тот момент находилось большое число мирных жителей.

Минобороны РФ и российские официальные лица пока что не комментировали случившееся.

По данным на вечер четверга, 5 октября, число погибших достигло 55 человек.

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