Латвия решительно осуждает нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль , что привело к человеческим жертвам, гласит пост Министерства иностранных дел в социальности сети X (бывший Twitter).

МИД Латвии указал, что это "жалкое поведение" способствует накалу и без того напряженной ситуации в диалоге Израиля и Палестины.

Как сообщалось, десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. По первоначальным данным, в результате обстрелов одна жительница Израиля погибла, есть раненные.