По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.
В регионах Израиля введено чрезвычайное положение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии. Минобороны объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.
В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.
ХАМАС заявил о начале военной операции
Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мохаммед Дейф заявил после обстрелов о начале военной операции против Израиля. ХАМАС полон решимости положить конец израильским "преступлениям", заявил он.
В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что группировка ХАМАС "заплатит очень высокую цену" за свое нападение.