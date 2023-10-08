Национальные вооруженные силы Латвии поддерживают связь с латвийским солдатом, который участвует в международной операции ООН в Израиле, сказано в сообщении министра обороны Андриса Спрудса на его странице в соцсети "Х".

НВС Латвии также находится в контакте с тремя латвийскими солдатами, которые участвуют в международной операции ООН в Ливане.

"Солдаты в настоящее время находятся в безопасности и действуют в рамках мандата операций ООН", — написал министр.

Глава Минобороны заявил, что конфликт в Израиле доказывает, что национальная оборона является совместной ответственностью всего общества и институтов.

"Необходимым условием устойчивости общества и жизнеспособности страны является развитая культура готовности к действию. Решающее значение в ее развитии имеют самоинициатива и самоорганизация. Латвия должна продолжать активно осуществлять комплексную национальную оборону, где каждый член общества и все ответственные органы четко знают, как действовать незамедлительно в кризисной ситуации", — написал министр в соцсети "Х".

Nacionālie bruņotie spēki šobrīd ir saziņā ar Latvijas karavīru, kurš piedalās ANO starptautiskajā operācijā Izraēlā, kā arī trim Latvijas karavīriem, kuri piedalās ANO starptautiskajā operācijā Libānā. Karavīri šobrīd ir drošībā un darbojas ANO operāciju mandātu ietvaros. — Andris Spruds (@AndrisSpruds) October 8, 2023



Как сообщалось, в субботу утром группировка боевиков ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа, предприняла беспрецедентную атаку на Израиль, выпустив тысячи ракет, а десятки ее бойцов преодолели сильно укрепленные границы в нескольких местах по воздуху, суше и морю. Израиль ответил волной авиаударов по объектам в секторе Газа. Несколько западных стран выразили свою поддержку Израилю.

Ливанская группировка боевиков "Хезболла" объявила в воскресенье, что выпустила десятки ракет с территории Ливана в направлении севера Израиля.

"Хезболла" обстреляла район ферм Шебаа, который Израиль отобрал у Сирии в 1967 году и в одностороннем порядке аннексировал вместе со всеми Голанскими высотами в 1981 году. Ливан также претендует на этот район. "Хезболла" заявила, что нападение было совершено в знак солидарности с палестинским сопротивлением.

Тем временем Израиль нанес артиллерийские удары по объектам в Ливане, ответив таким образом на ракетный удар "Хезболлы".

В субботу Латвия решительно осудила теракты группировки "Хамас" в Израиле. Министерство обороны призвало жителей Латвии не ездить в Израиль.

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