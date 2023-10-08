НВС Латвии также находится в контакте с тремя латвийскими солдатами, которые участвуют в международной операции ООН в Ливане.
"Солдаты в настоящее время находятся в безопасности и действуют в рамках мандата операций ООН", — написал министр.
Глава Минобороны заявил, что конфликт в Израиле доказывает, что национальная оборона является совместной ответственностью всего общества и институтов.
"Необходимым условием устойчивости общества и жизнеспособности страны является развитая культура готовности к действию. Решающее значение в ее развитии имеют самоинициатива и самоорганизация. Латвия должна продолжать активно осуществлять комплексную национальную оборону, где каждый член общества и все ответственные органы четко знают, как действовать незамедлительно в кризисной ситуации", — написал министр в соцсети "Х".
Как сообщалось, в субботу утром группировка боевиков ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа, предприняла беспрецедентную атаку на Израиль, выпустив тысячи ракет, а десятки ее бойцов преодолели сильно укрепленные границы в нескольких местах по воздуху, суше и морю. Израиль ответил волной авиаударов по объектам в секторе Газа. Несколько западных стран выразили свою поддержку Израилю.
Ливанская группировка боевиков "Хезболла" объявила в воскресенье, что выпустила десятки ракет с территории Ливана в направлении севера Израиля.
"Хезболла" обстреляла район ферм Шебаа, который Израиль отобрал у Сирии в 1967 году и в одностороннем порядке аннексировал вместе со всеми Голанскими высотами в 1981 году. Ливан также претендует на этот район. "Хезболла" заявила, что нападение было совершено в знак солидарности с палестинским сопротивлением.
Тем временем Израиль нанес артиллерийские удары по объектам в Ливане, ответив таким образом на ракетный удар "Хезболлы".
В субботу Латвия решительно осудила теракты группировки "Хамас" в Израиле. Министерство обороны призвало жителей Латвии не ездить в Израиль.