Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 октября, нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.

"Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории", - говорится в сообщении армии Израиля в Telegram-канале.

Военные заявили о "готовности ко всем сценариям". Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать "безопасность жителей Государства Израиль". По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская группировка "Хезболлах", которая ранее поддержала ХАМАС в его противостоянии с Израилем. Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Армия обороны Израиля продолжила контртеррористическую операцию

Утром в воскресенье Армия обороны Израиля продолжила и контртеррористическую операцию против боевиков организации ХАМАС, вторгнувшихся накануне на территорию страны.

Армия эвакуирует израильские населенные пункты в районе сектора Газа. Тысячи людей должны быть временно переселены в безопасные места Израиля, заявил официальный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт. На территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

Все сделанные накануне боевиками ХАМАС прорывы в заграждениях, отделяющих сектор от территории Израиля, взяты под контроль. Исламисты выбиты из населенных пунктов, захваченных ими накануне. В ряде мест на юге Израиля продолжается поиск боевиков, возможно еще остающихся на территории страны.

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