Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к народу в связи с нападением на страну группировки ХАМАС. "ХАМАС начал жестокую и злую войну. Мы победим в этой войне, но цена будет тяжелой", — сказал Нетаньяху.

"Я сделаю все, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение. ЦАХАЛ немедленно использует все свои силы, чтобы вывести из строя возможности ХАМАСа. Мы будем бить их до смерти, мы отомстим им за тот черный день, который они устроили государству Израиль и его гражданам, — продолжил он. — Эта война потребует времени, она будет трудной, впереди нас ждут сложные дни".

Все объекты, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены, добавил премьер-министр.

Также глава израильского правительства в свое обращении пообещал, что власти страны сравняют с землей все места, где могут скрываться вооруженные сторонники группировки ХАМАС, и призвал жителей сектора Газа покидать этот район.

"Все места, где базируется Хамас в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, — мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу", — сказал Нетаньяху.

В свою очередь, лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что начавшееся с Газы наступление распространится на Западный берег реки Иордан и Иерусалим.

"Это утро поражения и унижения для нашего врага, его солдат и поселенцев, — сказал он в своей речи. — Произошедшее свидетельствует о величии нашей подготовки. То, что произошло сегодня, говорит о слабости врага".

Он заявил, что ХАМАС "будет продолжать защищать палестинский народ в свете любой сионистской агрессии в ответ на сегодняшнюю операцию".

Он добавил: "Мы без колебаний удивим Израиль тем, как мы ответим, так же, как мы удивили его во время первого удара. Израильские оккупанты движутся во всех направлениях и совершают набеги на наш палестинский народ здесь, в секторе Газа, но мы всегда будем оставаться на линии защиты нашего народа и наших святынь, и мы станем для них щитом и мечом".

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