Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, посвященным нападению ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Meduza.

Байден подчеркнул, что Израиль сейчас, как и всегда, может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Именно США, напомнил он, были первой страной, признавшей государство Израиль.

"Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя", — заявил Байден.

Террористическим атакам "никогда не будет оправдания", подчеркнул Байден и предостерег другие "враждебные Израилю стороны", вероятно, подразумевая "Хизбаллу", от попыток воспользоваться ситуацией.

О том, что Израиль, как и любая другая страна, имеет полное право защищать себя от террористических атак, подчеркнул в вечернем обращении и президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина сделает все возможное, чтобы оказать необходимую помощь своим гражданам, находящимся в Израиле.

"Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец объединят весь мир", — сказал он.

Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву. У властей Израиля на вечер 7 октября были данные о 200 погибших, более 1000 пострадавших. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало о 232 погибших и более 1600 раненых жителей.

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