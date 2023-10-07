Бразилия, возглавляющая сейчас Совет Безопасности ООН, объявила о созыве его экстренного заседания в связи с масштабным нападением радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, начавшимся утром того же дня. С самого утра мировые лидеры комментируют события в Израиле, который подвергся ранним утром, 7 октября, атаке со стороны Сектора Газы.

США и ЕС

Президент США Джо Байден сделал заявление в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль.

"США безоговорочно осуждают это жуткое нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС в Газе, и я дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить все подходящие средства поддержки правительству и народу Израиля. Терроризму никогда не бывает оправданий. США предостерегает любые другие стороны, враждебные Израилю, от попыток воспользоваться ситуацией. Поддержка моей администрации в адрес Израиля прочна как камень и непоколебима", — заявил президент США Джо Байден.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с Израилем после массированных воздушных ударов из сектора Газа и атак исламистов палестинской группировки ХАМАС.

"Сегодня из Израиля до нас доходят ужасающие новости. Ракетный обстрел из Газы и эскалация насилия глубоко потрясли нас. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", — написал он в субботу, 7октября, в своем профиле в соцсети X (ранее Twitter), сообщает DW.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил поддержку Израилю, солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и "решительно осудил террористические нападения на Израиль".

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно освободить заложников, предположительно захваченных и вывезенных в Газу во время нападения. "Это нарушение международного права. Заложники должны быть немедленно освобождены", — написал он в твиттере.

По его словам, нападение ХАМАС не только "причиняет глубокие страдания израильскому народу", но и "усиливает напряженность и подрывает палестинские интересы".

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "однозначно осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население".

"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", — написал он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что находится в контакте с израильскими властями. Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.

Турция, Иран, Саудовская Аравия и Россия

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал израильтян и палестинцев к сдержанности.

"Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", — цитирует его слова агентство Anadolu. При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает "против любых покушений на мечеть Аль-Акса". ХАМАС назвал свою операцию "Наводнение Аль-Акса", обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.

Саудовская Аравия также сдержанно отреагировала на события в Израиле. МИД призвал обе стороны к прекращению кровопролития.

Советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков с началом нападения на Израиль, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранский новостной сайт ISNA. Рахим Сафави пообещал поддерживать палестинцев.

Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором в довольно неофициальной манере раскритиковал политику США на Ближнем Востоке.

"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", —написал экс-президент России.

ООН созывает заседание

Бразилия, возглавляющая сейчас Совет Безопасности ООН, в субботу, 7 октября, объявила о созыве его экстренного заседания в связи с масштабным нападением радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, начавшимся утром того же дня.

Ранее на сайте ООН от лица генсека организации Антониу Гутерриша было обнародовано заявление с осуждением ракетных ударов ХАМАС по израильским городам. В нем говорится, в частности, что генсек ООН глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности: "Гражданское население во все времена необходимо уважать и защищать в соответствии с международным гуманитарным правом".

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