За минувшие выходные в посольство Латвии в Израиле с консультативными целями обратились около 65 граждан Латвии, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.

По его словам, в Израиле постоянно проживают около 5000 латвийских подданных, большинство из которых имеют двойное гражданство. Эти люди знают, что делать в ситуациях, когда звучат сирены тревоги.

Еще около 64-65 человек приехали в Израиль как туристы или по работе. "Они обратились в посольство за советом. Пока им не нужна консульская помощь, но Министерство иностранных дел и посольство находятся с ними на связи и окажут помощь при необходимости", — заявил Гроза.

Он добавил, что по данным израильского правительства, страна находится в безопасности, работает международный аэропорт несмотря на отмену многих рейсов. Правительство Израиля обещает оказать жителям необходимую помощь.

События последних дней, конечно, влияют на работу посольства Латвии в Израиле, но она продолжается, выдача документах людям, которым она назначена, в эти дни не прекратилась. "Не проводится никаких публичных мероприятий, не проводятся приемы, а людей призывают держаться за пределами общественных мест, ходить в магазины советуют только в случае необходимости", — сообщил посол.

Он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Израиле осложнится, если террористическая организация "Хезболла", дислоцированная на территории Ливана, начнет какие-либо действия. В этом случае Израилю придется сражаться на двух фронтах одновременно.

Гроза призвал каждого латвийского подданного при поездке за границу зарегистрироваться в консульском реестре, чтобы потом было легче связаться с этими людьми и в случае необходимости оказать им помощь.

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