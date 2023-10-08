Государственное новостное агентство Ирана IRNA сообщило, что президент страны Сейид Эбрахим Раиси переговорил по телефону с лидерами ХАМАС и военнизированной группировки "Палестинский исламский джихад".

Подробности этого разговора не известны, но вскоре после него Раиси выступил с заявлением, в котором призвал другие мусульманские страны присоединиться к борьбе в поддержку палестинцев.

Иран является одним из главных союзников и спонсоров ХАМАС и в течение многих лет снабжает группировку оружием и деньгами.

В последние два дня все чаще раздаются обвинения, что Иран был вдохновителем вчерашнего нападения палестинских боевиков на Израиль. Впрочем, иранские власти не стремятся дистанцироваться от событий последних двух дней.

IRNA также опубликовало заявление главы иранского генштаба генерал-майора Мохаммада Багери, в котором он сказал, что события в Израиле являются "проявлением священного гнева, который обуревает палестинскую нацию, угнетенную сионистским врагом". "Коллапс сионистского режима превращается из кошмара его лидеров в реальность", — заявил он.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, вчера сторонники жесткой линии в парламенте страны собрались в центре палаты, выкрикивая лозунги в поддержку войны с Израилем.

А в Тегеране и некоторых других городах при поддержке правительства были организованы уличные вечеринки, на которых раздавались бесплатные сладости.

Сегодня муниципалитет Тегерана вывесил на одной из главных площадей Тегерана огромный баннер с надписью: "Война с Израилем началась".

Больше всего Иран возмущают попытки нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Тегеран и Эр-Рияд являются давними противниками в регионе, отношения между которыми нормализовались только после посредничества Пекина.

После начала дипломатического процесса между Израилем и Саудовской Аравией, Тегеран заявил, что "невозможно нормализовать порабощение палестинского народа".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram