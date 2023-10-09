"Объединенный список" (ОС) категорически осуждает террористическое нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль и призывает приостановить деятельность группы депутатов Сейма по поддержке Палестинского национального совета (ПНС), сообщила агентству LETA представитель ОС Мудрите Грундуле.

"Беспощадные нападения на мирных жителей и гражданские объекты, убийства и захват заложников явно подтверждают их террористический характер, а также невообразимую агрессию и жестокость планировщиков и исполнителей", — говорится в заявлении ОС.

Политическая сила подчеркнула, что такие действия требует единогласного и беспощадного осуждения всего мирового сообщества. Израиль имеет право на самые жесткие действия для защиты своих граждан и укрепления безопасности страны, отметили в ОС.

Также в условиях, когда продолжают гибнуть мирные израильтяне, а базирующиеся на палестинских территориях террористы продолжают угрожать дальнейшей эскалацией насилия, объединение партий считает невозможным деятельность депутатов Сейма по поддержке ПНС.

На данный момент какое-либо парламентское или практическое сотрудничество с организациями, которые фактически управляют базами террористов и не предотвращают их деятельность, невозможно ни исходя из политических, ни из человеческих ценностей, подчеркнули политики ОС.

Представители политической силы также отметили, что нападение на Израиль — это не только локальный конфликт, а террористов поддерживают авторитарные и антидемократические режимы, общие цели которых опасны для безопасности демократического мира.

"Они хотели бы расколоть западные демократии, разделить внимание, в том числе сократить поддержку, оказываемую Украине. Поэтому наша позиция и ответ должны быть ясными и однозначными — поддержка Латвии в отношении Украины не уменьшится ни на йоту", — говорится в заявлении ОС.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС и "Исламского джихада" прорвали границу Израиля. В результате вторжения были убиты не менее 700 человек. Среди жертв абсолютное большинство являются мирными жителями, лишь 44 — военные.

Палестинские боевики заявили, что они также захватили более 130 заложников, которые были доставлены в сектор Газа. Среди них есть как военные, так и мирные жители, в том числе женщины, дети и старики.

Ранее израильские власти сообщали, что на территории страны было ликвидировано 400 боевиков, несколько десятков взяты в плен.

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