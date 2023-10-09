Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в ходе телефонной беседы с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подтвердил солидарность Латвии с израильским народом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич выразил соболезнования в связи с гибелью людей и решительно осудил бесчеловечные террористические атаки на мирных жителей Израиля.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия неизменно поддерживает Израиль в его борьбе с террористами, а также будет активно работать над тем, чтобы обеспечить единую поддержку Европейского союза Израилю.

Как сообщалось, в субботу утром террористы ХАМАС и "Исламского джихада" начали вторжение на территорию Израиля, в ходе которого погибло не менее 700 израильтян. Подавляющее большинство жертв - мирные жители, и только 44 человека - военнослужащие.

Палестинские террористы также объявили о захвате более 130 заложников в секторе Газа. Среди них есть и военнослужащие, и гражданские лица, включая женщин, детей и пожилых людей.

Израильские власти ранее сообщали, что к настоящему времени уничтожено 400 боевиков, десятки взяты в плен.

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