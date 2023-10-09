В понедельник, 9 октября, правительство поддержало подготовленный Министерством климата и энергетики доклад "Комплексные меры по решению проблематики компонента обязательной закупки и развитию рынка электроэнергии", предусматривающий ряд мер по обеспечению поддержки пользователей путем направления на их реализацию части прибыли АО Latvenergo.

Как сообщили в министерстве, правительство поддержало ряд мер в энергетической сфере, на реализацию которых в 2024 году планируется направить 86,2 млн евро. Из них важнейшими мерами являются поддержка защищенных пользователей и создание системы целевой поддержки для снижения негативного влияния высоких цен на благосостояние населения.

Согласно концептуальному докладу, держатель государственных долей капитала Latvenergo из дивидендных выплат должен будет направить в госбюджет 2024 года не менее 199,3 млн. евро.

Министерство климата и энергетикуи предлагает с 1 января следующего года продолжать применять поддержку защищенных пользователей для покрытия выплат по счетам за электроэнергию. А именно, снижение для многодетных семей в размере 25 евро ежемесячно, а для остальных групп — 20 евро.

На обеспечение поддержки ежегодно до 2026 года планируется направлять 23,9 млн евро.

Министерство вскоре направит на рассмотрение Кабинета министров соответствующие поправки к "Правилам торговой услуги для защищенного пользователя", чтобы с 1 января 2024 года поддержка защищенных пользователей уже применялась.

Несмотря на то, что с весны этого года цены на энергоресурсы стабилизировались, целью по-прежнему является обеспечение максимально автоматизированной системы целевой поддержки, которая будет использоваться в ситуации чрезвычайно высокого роста цен на энергоресурсы. Применять поддержку планируется не постоянно в течение всего отопительного сезона, а в момент, когда на рынке будет констатирован чрезвычайный рост цен на энергоресурсы.

Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы автоматически определит домохозяйства, квалифицирующиеся на получение поддержки. Это будут группы домохозяйств с низким и средне-низким уровнем дохода, то есть те, ежемесячные расходы которых на жилье за одного члена семьи могли бы составить 30% и более от уровня доходов домохозяйства.

Этой системой будет оказана целенаправленная поддержка тем домохозяйствам, которые подвержены риску энергетической бедности. Приблизительная доля домохозяйств, которые могли бы квалифицироваться на поддержку, составляет около 40-50% от числа домохозяйств в Латвии. Законопроект об этой системе в июне этого года был одобрен правительством и сейчас внесен в Сейм.

Как отмечает министерство, система отберет данные о доходах, пенсиях, пособиях и месте жительства из баз данных ряда ведомств — Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, Управления по делам гражданства и миграции. Над разработкой и внедрением системы работает Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС). Внедрение системы целевой поддержки также рекомендуют Еврокомиссия, Международное энергетическое агентство и Организация экономического сотрудничества и развития. В 2024 году на внедрение и поддержание системы планируется направить 290 000 евро.

В свою очередь, на стабилизацию и снижение роста тарифов на электроэнергию домохозяйствам планируется направить до 50 млн евро. О резервировании дивидендов АО Latvenergo для компенсации роста тарифов на электроэнергию правительство договорилось еще 26 сентября этого года. Министерство климата и энергетики в сотрудничестве с вовлеченными сторонами сейчас работает над различными решениями по ограничению роста тарифов.

До 1 ноября министерство представит на рассмотрение правительства доклад с оценкой того, в каком размере и виде применение снижения тарифов АО Sadales tīkls должно продолжиться в 2024 году и каков общий необходимый размер финансирования.

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