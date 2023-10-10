За первые восемь месяцев этого года в Латвии фоторадарами было зафиксировано более 34 000 нарушений правил дорожного движения, совершенных транспортными средствами третьих стран, сообщили представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) на заседании Подкомиссии Сейма по внутренней безопасности.

Наибольшее количество нарушений совершено водителями зарегистрированных в Украине автомобилей — 18 574. В свою очередь, водители зарегистрированных в России транспортных средств совершили 7196 правонарушений, а в Молдове — 5309 правонарушений.

Как свидетельствуют собранные фоторадарами данные, за первые пять месяцев этого года 14 водителей транспортных средств, зарегистрированных в этих странах, вели себя на дорогах особенно нагло и нарушали правила дорожного движения от 50 до 100 раз.

Представители Министерства внутренних дел (МВД) сообщили депутатам, что на данный момент не существует регистра, который фиксировал бы количество зарегистрированных в третьих странах автомобилей, разъезжающих по дорогам Латвии. В настоящее время законодательство бессильно против подобных правонарушений, зафиксированных фоторадарами, так как Латвия не может получить информацию о личности водителя транспортного средства, зарегистрированного в третьей стране, и поэтому граждане этих государств игнорируют фоторадары и постоянно нарушают правила дорожного движения.

Представители Министерства юстиции сообщили, что министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в ближайшие дни выступит со своим видением того, как обеспечить перерегистрацию этих транспортных средств и как зафиксировать их выезд с территории Латвии.

Как сообщалось ранее, правящая коалиция концептуально договорилась о конфискации зарегистрированных в России и Беларуси автомобилей, если они не покинут Латвию или не будут перерегистрированы.

Пока решение не вступило в силу, у россиян и белорусов есть два варианта — вывезти машину обратно (и, например, продать ее), или зарегистрировать в Латвии.

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