Наибольшее количество нарушений совершено водителями зарегистрированных в Украине автомобилей — 18 574. В свою очередь, водители зарегистрированных в России транспортных средств совершили 7196 правонарушений, а в Молдове — 5309 правонарушений.
Как свидетельствуют собранные фоторадарами данные, за первые пять месяцев этого года 14 водителей транспортных средств, зарегистрированных в этих странах, вели себя на дорогах особенно нагло и нарушали правила дорожного движения от 50 до 100 раз.
Представители Министерства внутренних дел (МВД) сообщили депутатам, что на данный момент не существует регистра, который фиксировал бы количество зарегистрированных в третьих странах автомобилей, разъезжающих по дорогам Латвии. В настоящее время законодательство бессильно против подобных правонарушений, зафиксированных фоторадарами, так как Латвия не может получить информацию о личности водителя транспортного средства, зарегистрированного в третьей стране, и поэтому граждане этих государств игнорируют фоторадары и постоянно нарушают правила дорожного движения.
Представители Министерства юстиции сообщили, что министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в ближайшие дни выступит со своим видением того, как обеспечить перерегистрацию этих транспортных средств и как зафиксировать их выезд с территории Латвии.
Как сообщалось ранее, правящая коалиция концептуально договорилась о конфискации зарегистрированных в России и Беларуси автомобилей, если они не покинут Латвию или не будут перерегистрированы.
Пока решение не вступило в силу, у россиян и белорусов есть два варианта — вывезти машину обратно (и, например, продать ее), или зарегистрировать в Латвии.