Особенно много машин с российскими номерами появилось в Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. При этом неизвестно, сколько зарегистрированных в РФ транспортных средств сейчас ездит по Латвии, поскольку до недавних пор они могли беспрепятственно въезжать и выезжать из нашей страны, в том числе из Литвы и Эстонии, рассказала в интервью lvportals.lv представитель Государственной пограничной охраны Дана Кокаревича.

Автомобили с номерами РФ совершают в Латвии множество нарушений. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), автомобили с российскими номерами по числу нарушений, зафиксированным фоторадарами, занимают второе место: в 2021 году на них было совершенно 16 693 нарушения, в 2022 году — 21 076, до 8 августа — 7196 нарушений. На первом месте по количеству нарушений в Латвии — машины с украинскими номерами, на третьем — машины из Молдовы.

До 20 сентября этого года Госполиция зафиксировала 495 нарушений правил дорожного движения автомобилями с российскими номерами. Больше всего нарушений — 410 — связано с превышением скорости. В 11 случаях автомобиль ездил с номерным знаком, не соответствующим национальному стандарту. После того, как в прошлом году на дорогах Латвии появилось много машин с номерами неизвестного происхождения, за такое нарушение была введена ​​уголовная ответственность, и количество поддельных номеров резко уменьшилось. В 10 случаях зафиксированы нарушения правил о предупреждающем сигнале, в двух случаях — агрессивное вождение.

Если Госполиция лично фиксирует транспортное средство с российскими номерами, водитель которого нарушил правила, то привлечь нарушителя к ответственности можно, говорит специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лина Багдоне.

Другое дело, если нарушение зафиксировано фоторадаром. В таком случае полиция не сможет получить информацию о владельце транспортного средства, поскольку у Латвии нет соглашений с третьими странами по обмену информацией, связанной с нарушениями ПДД.

Портал Delfi попросил таможню, МИД и CSDD Латвии пояснить правила применения санкций, которые запретили автомобили с российскими номерами и многие вещи к ввозу в Шенген. Подробнее читайте — здесь.

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