Для наблюдения за движением с воздуха Государственная полиция использует дроны даже в небольших городах Видземе и Латгале, и этот факт немало удивляет водителей, когда их ловят за нарушение, сообщает программа 360TV ZIŅneši.

Нетрафарированная полицейская машина припаркована на тихой улице Мадоны, и тележурналистов просят не выходить, чтобы не вызвать подозрений у местных жителей. Роберт Крауклис, старший инспектор 4-й группы отдела расследований Южновидземского участка Госполиции, незаметно готовит дрон к подъему в воздух. Прятаться нужно потому, что в Мадоне и других региональных городах слежению за дорожным движением с помощью дронов мешают местные группы в WhatsApp. Люди, заметив на улице полицейского с пультом в руках, немедленно сообщают об этом в местных чатах.

"Бывали случаи, когда мы вот только что встали в этом месте, а информация уже появилась в чате, еще до того, как дрон поднялся в воздух. Это специфика маленького городка, где все друг друга знают и быстро вычисляют полицейские машины", — рассказал инспектор Крауклис.

Сегодняшний рейд выявил множество нарушений. Реакция водителей разная — большинство поражены тем, что слежение за движением с воздуха ведется не только в Риге.

"Когда я объясняю, что нарушение зафиксировано с помощью беспилотника, они перестают возражать. Мы показываем им видео, где все ясно", — говорит оператор.

Роберт Крауклис — единственный полицейский в Мадоне, обученный пилотированию дронов. Обычно он расследует дорожно-транспортные происшествия у себя в кабинете, поэтому дни, когда проводятся рейды с участием дронов, для него особенно интересны.

Госполиция использует дроны для мониторинга дорожного движения в местах с активным трафиком. С начала года в Мадонском крае с помощью дронов зафиксировано 65 нарушений правил дорожного движения. "В основном речь идет о несоблюдении знака "стоп", предписывающего знака, игнорировании непрерывной линии. Мы фиксируем также неразрешенные маневры", — говорит Янис Калниньш, инспектор 4-й группы отдела расследований Южновидземского участка Госполиции.

Всего в Латвии с помощью дронов с начала года до сентября зафиксировано 300 нарушений.

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