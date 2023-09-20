В минувшую пятницу и воскресенье Управление безопасности дорожного движения в сотрудничестве с Госполицией провело контрольный рейд технического состояния транспортных средств на дорогах. В результате с 31 автомобиля была снята наклейка о пройденном техосмотре, еще у пяти авто были конфискованы номерные знаки.

В ходе рейда техосмотры были аннулированы за незаконные тонировки стекол, превышение допустимого шума выхлопной системы двигателя и установку запрещенных световых приборов. Номерные знаки были конфискованы за вмешательство в тормозную систему и модификации колесных дисков.

Судя по опубликованным по итогам рейда фотографиям, полиция применила санкции в отношении так называемых "дрифтеров" из-за встроенных гидравлических ручных тормозов или вырезанных глушителей в выхлопной системе двигателя. Также был остановлен внедорожник, оборудованный мощными светодиодными дополнительными фарами.





После аннулирования наклейки о пройденном техосмотре автомобиль должен в течение месяца исправить выявленный дефект и пройти повторный осмотр на любой станции CSDD.

В свою очередь дальнейшее движение автомобилей с конфискованными номерами разрешается только на эвакуаторе. После устранения дефектов автомобиль должен быть доставлен на эвакуаторе на станцию CSDD и пройти полный техосмотр.

Помимо аннулирования ТО и конфискации номерных знаков, владельцам авто также были выписаны штрафы.

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