В ходе рейда техосмотры были аннулированы за незаконные тонировки стекол, превышение допустимого шума выхлопной системы двигателя и установку запрещенных световых приборов. Номерные знаки были конфискованы за вмешательство в тормозную систему и модификации колесных дисков.
После аннулирования наклейки о пройденном техосмотре автомобиль должен в течение месяца исправить выявленный дефект и пройти повторный осмотр на любой станции CSDD.
В свою очередь дальнейшее движение автомобилей с конфискованными номерами разрешается только на эвакуаторе. После устранения дефектов автомобиль должен быть доставлен на эвакуаторе на станцию CSDD и пройти полный техосмотр.
Помимо аннулирования ТО и конфискации номерных знаков, владельцам авто также были выписаны штрафы.
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