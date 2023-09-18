В воскресенье рейс Рига-Лиепая задержался на полтора часа из-за того, что кто-то пытался передать с водителем автобуса подозрительную посылку.

Госполиция сообщает, что в воскресенье, 17 сентября, была получена информация о том, что некий человек пытался передать с водителем автобуса посылку, в которой, вероятно, были наркотические вещества. Водитель сообщил об этом в полицию.

Очевидец происшествия сообщил Delfi, что это был автобус Рига-Лиепая. Из-за этого рейс задержался более чем на полтора часа.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 253 Уголовного закона — незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических или психотропных веществ без цели реализации. За это можно получить тюремный срок до трех лет. Назначена экспертиза, чтобы выяснить состав изъятого вещества и его количество.

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