В Эстонии задержан гражданин Латвии, которого подозревают в причастности к незаконному обороту кокаина, сообщает Delfi.ee. По ходатайству прокуратуры 43-летний мужчина заключен под стражу.

Руководитель группы по ведению производств Центрально-Эстонского отделения полиции Яан Аас сообщил, что на мужчину удалось выйти благодаря подозрительному пакету, найденному возле заброшенного сарая на шоссе Таллинн-Вильянди в Рапламаа.

„Из-под сарая поднимался дым, который было видно с дороги. Полицейские на это отреагировали и при проверке территории обнаружили подозрительный пакет с неизвестным веществом, которое, согласно экспресс-тесту, оказалось кокаином", — рассказал страж порядка.

Поскольку количество вещества указывало на то, что пакет оказался там не случайно, полиция взяла этот район под контроль и стала следить, придет ли за ним кто-нибудь. 26 августа недалеко от указанного места полиция задержала 43-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в обороте кокаина.

„Речь идет о гражданине Латвии. Сейчас устанавливается, для какого рынка предназначался почти килограмм конфискованного кокаина: для эстонского, латвийского или какого-то еще", — добавил Аас.

В понедельник, 28 августа, суд по ходатайству прокуратуры заключил мужчину под стражу.

„В случае с таким большим количеством наркотика есть основания предполагать, что деятельность была организованной, в связи с чем прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте подозреваемого", — пояснила помощник прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас.

„Независимо от того, для какого рынка предназначались наркотики, при обнаружении наркотического вещества было предотвращено попадание к потребителям тысяч доз наркотических средств, которые могли бы нанести вред их здоровью", — добавила Турьякас.