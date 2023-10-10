Государственная служба погранохраны призывает жителей Латвии воздерживаться от публикации в социальных сетях непроверенной или неизвестной информации о беженцах, предположительно незаконно въезжающих в страну. Об этом сообщает агентство LETA.

Ранее во вторник днем, 10 октября, в социальных сетях появилось видео, на котором группа из более чем 20 человек движется по краю проселочной дороги. По кадрам непонятно, когда и где было снято видео. Человек, разместивший видео в соцсети Facebook, также не смог ответить на эти вопросы.

В связи с набирающим популярность видео Служба погранохраны сообщила, что не наблюдала сегодня или в последние дни людей, которые запечатлены на кадрах.

"Гибридная угроза на государственной границе Латвии и Беларуси - это не только вызов Службе пограноханы, это вызов для всех — для Латвии и для общества в целом. Поэтому Служба погранохраны призывает каждого жителя Латвии проявлять бдительность, помогать и информировать пограничников в случаях, когда на границе, в пограничной полосе обнаруживаются лица или группы лиц, не относящиеся к этнической или национальной принадлежности жителей Латвии", — говорится в заявлении службы.

Uz robežas viss kārtībā, viss droši, žogs ira.. pic.twitter.com/6YJzvblKyy — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) October 10, 2023

Šādi video ir liecības par patieso situāciju,jeb,ko "panorāma" Tev nestāsta:) pic.twitter.com/leAA3Lm3lx — Kaspars Zariņš (@KasparsZ2) October 10, 2023

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