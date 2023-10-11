Согласно прогнозам погоды, в ближайшие несколько дней температура воздуха в Латвии достигнет отметки +15 градусов. Поэтому в домах, которое обслуживает муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), отопление будет автоматически отключено.

Как поясняют в RNP, все здания, находящиеся под его управлением, оснащены автоматами для тепловых узлов — они прекращают подачу отопления в тот момент, когда температура наружного воздуха достигает отметка +12 градусов. Соответственно, когда столбик термометра падает ниже +12, отопление здания возобновляется.

"Это важно для отопления в начале сезона, когда температура колеблется, приближаясь к отметке 0 градусов ночью, а днем достигая +13, + 16 градусов", — пояснили в компании.

Уже сообщалось, что с понедельника, 9 октября, RNP начало подключать отопление в жилых домах в столице.

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