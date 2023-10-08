За последние годы клиенты муниципально предприятия SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сократили свои долги за отопление более чем на десять миллионов евро, сообщили агентству LETA в компании.

Работа с должниками названа одним из приоритетных направлений деятельности компании, что необходимо для обеспечения непрерывности обслуживания, своевременного выполнения плановых ремонтов, а также возможности дома участвовать в программах реновации зданий.

За период с 2019 года, когда общая сумма задолженности клиентов в Риге перед поставщиками услуг составляла 45,6 млн евро, она сократилась более чем на десять миллионов евро. В сентябре этого года долги клиентов перед RNP составляли 35,2 млн евро.

Сокращение долгов клиектов удалось добиться за счет улучшения ежедневного общения с должниками, внедрения новых систем напоминаний, а также новых методов взыскания задолженности, например, аутсорсинга.

Самая крупная плата за полученные услуги от RNP приходится на теплоэнергию, которая является одним из транзитных платежей. При получении платежей от клиентов RNP немедленно и в полном объеме передает их поставщику услуг.

По итогам прошлого отопительного сезона клиенты RNP не оплатили тепловую энергию на сумму 5,06 миллиона евро. По состоянию на конец сентября этого года объем потребленной, но не оплаченной теплоэнергии в прошлом отопительном сезоне составил 2,68 млн евро.

Активизирована также работа с долгами бывших клиентов и бывших владельцев недвижимости. Чаще всего клиенты по незнанию не оплачивают полученные в прошлом месяце услуги, если поменялся управляющий. Последний счет клиенты получают в период, когда зданием управляет другой управляющий. Часто клиенты не понимают, что поставщики услуг переносят оплату на следующий месяц.

В ближайшие месяцы с использованием возможностей аутсорсинга RNP планирует связаться с более чем 3000 бывшими клиентами и владельцами недвижимости, не полностью погасившими свои обязательства по услугам. Коммуникацию RNP планирует реализовать собственными силами или с привлечением внешней службы – компаний по взысканию долгов, сотрудничество с которыми уже начато.

C учетом прогноза погоды отопление в жилых домах Риги, находящихся в ведении RNP, могут начать подключать уже с понедельника, 9 октября.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks – компания, на 100% принадлежащая Рижской думе. В ее управлении находится более 3800 жилых домов и построек общей площадью более 7,5 млн квадратных метров. В 2022 году компания работала с оборотом 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании выросла на 7,4% - до 4,535 млн евро.

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