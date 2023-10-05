В наступающем отопительном сезоне изменится порядок оповещения жильцов — теперь службы смогут информировать клиентов о точной дате подключения отопления. Впрочем, не менее десяти рижских домов могут остаться без тепла из-за долгов, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Многоэтажек, в которых нет долгов по коммунальным платежам, в Риге практически нет - сейчас по правилам дом может иметь до 20% долга по предварительному сезону. Однако есть и дома в зоне риска с долгами выше 40% - с ними служба работает индивидуально.

"Мы уже в сентябре проинформировали собственников домов с высокой задолженностью о том, что поставщик тепла имеет право не подключать в них отопление", — говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Несмотря на выросшие цены в прошлом году, платежеспособность жильцов тоже немного возросла. Прогнозируется, что цены на тепло будут гораздо ниже, чем в прошлом сезоне - но это будет зависеть от погодных условий.

"Самый эффективный способ справиться с ценами на отопление - утепление домов. Расходы могут сократиться на 50-60%. Есть инструменты, гранты и возможности реновации домов - и этими вариантами также стоит интересоваться", - говорит представитель RNP.

Ранее на прошлой неделе синоптик Томс Брицис заявил, что отопление стоит подключать уже в ближайшие выходные. Однако решение еще не принято - во внимание берутся температура, влажность и ветер, и долгосрочный прогноз, отмечают в RNP.

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