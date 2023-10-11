Работников государственного и муниципального секторов можно будет освободить от должности, если будет выявлена их нелояльности латвийскому государству и его Конституции. Такие поправки во вторник, 11 октября, поддержала парламентская комиссия по государственному управлению и самоуправлению.

Согласно поправкам, трудовые или служебные отношения могут быть прекращены, если занятый в государственном управлении высказал общественное мнение или предпринял другие действия, которые явно показывают, что он не лоялен Латвии и ее Конституции, и отныне его работа в соответствующем учреждении может представлять серьезную угрозу деятельности этого учреждения или интересам государства

Инициатор внесения изменения в закон — Комиссия Сейма по национальной безопасности. Поводом для разработки законопроекта стало то, что 13 165 граждан подписались под коллективным обращением в парламент "Запретить прокремлевски настроенным лицам занимать должности в учреждениях государства и самоуправлений".

Портал lvportals.lv опубликовал материал о поправках к Закону "Об устройстве государственного управления", приведя различные мнения о законопроекте, а также указав на правовые риски.

Хотя уже в настоящее время ряд законов, касающихся должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений, особенно государственных служащих, требуют от них лояльности как к государству, так и к Конституции, предусмотренные изменения позволят уравнять требования ко всем работникам госуправления.

Поправки к закону об устройстве госуправления должны быть рассмотрены еще во втором и третьем чтениях на заседании Сейма.

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