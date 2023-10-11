Несмотря на то, что с 12 сентября в Латвию запрещен въезд транспортных средств с номерными знаками РФ, большое количество таких машин по-прежнему участвует в дорожном движении на территории Латвии. Закон предусматривает перерегистрацию задекларированных за рубежом транспортных средств, если они находятся в Латвии более трех месяцев, пишет Diena.

К сожалению, владельцы этих машин не только не спешат это делать, но часто и не соблюдают правила дорожного движения. Чтобы изменить ситуацию, в Сейм внесен законопроект, предусматривающий возможность конфискации незарегистрированных в Латвии автомобилей с российскими и белорусскими номерными знаками.

Информации о том, сколько таких транспортных средств сейчас в Латвии, нет, поскольку та, что доступна Государственной пограничной охране, не является полной: в ней не учтены те, кто въехал в нашу страну из России или Белоруссии до 12 сентября, когда это еще не было запрещено.

Неизвестно также, вернулись ли эти автомобили в страну регистрации, поскольку они могли пересечь границу ЕС в другой стране. С таким же успехом такие авто могут находиться на территории ЕС или в других местах, но не в Латвии. Доказать, что они здесь уже три месяца, тоже невозможно.

Автомобили граждан третьих стран нередко попадают в поле зрения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Ее статистика показывает, что на вершине списка констатированных фоторадарами нарушений скорости находятся авто с украинскими номерами: в прошлом году 26 487 нарушений, к 8 августа этого года - 16 574; за ними следуют зарегистрированные в России - 21 076 и 2023 соответственно, а также молдавские (8043 и 5309) и белорусские (3056 и 1906).

Правила остановки и стоянки автомобилей тоже часто игнорируются: зарегистрированные в Украине автомобили их в прошлом году не соблюдали 765 раз, в этом году - 499, зарегистрированные в России - 377 и 214 раз, в Белоруссии - 164 и 135 раз. Есть автомобили, которые попадают в реестр нарушений не десятки, а даже сотни раз, поскольку их водители знают, что на них никаких штрафов наложить нельзя, так как страной регистрации их автомобилей является не ЕС, а третьи страны, разъяснили в подкомиссии Сейма по внутренней безопасности представители CSDD.

Единственная возможность сделать это предоставляется тогда, когда такие транспортные средства задерживает Государственная полиция, которая возвращает водительское удостоверение только после оплаты штрафа за совершенное нарушение.

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