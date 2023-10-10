В Курземе активизировались автомобильные воры, которые специализируются на кражах топлива из бензобаков. Сначала об этом предупредили социальные сети. А теперь – и полиция, куда стали поступать жалобы от пострадавших автовладельцев. Об этом сообщает программа "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

"Просверлить бензобак, чтобы откачать топливо" – такие жалобы на нелегальный бизнес в Курземском регионе Латвии появились в социальных сетях и на интернет-порталах.

"Злоумышленники побывали уже в населенных пунктах Зира, Селга и Зуры. В ночь на четвертое октября отметились и в Юркалне. На сей раз это закончилось возгоранием самого автомобиля. Думаю, и сам вор топлива мог пострадать, когда горючее загорелось. Поэтому, если увидите человека с тяжелыми ожогами рук и лица, который предпочел не обращаться к медикам, дайте знать", — просит земляков пользователь социальной сети Ингус Антонович.

Возгорание, судя по всему, произошло от искры, попавшей в топливо во время сверления бензобака. Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева в своем письменном ответе "Домской площади" подтвердила, что владельцы автомашин, из которых сливали топливо, начали обращаться в полицию с заявлениями. Впрочем, сколько именно заявлений получено и какой именно автотранспорт чаще всего привлекает внимание автоворов, в полиции не уточняют.

"В Северо-Курземском участке Курземского регионального управления Госполиции зарегистрированы несколько происшествий, связанных с кражей топлива из автомобильных бензобаков. Такие случаи, по нашим данным, преимущественно происходили в Вентспилсском и Кулдигском краях. Госполиция по факту заявленного начала уголовные процессы и проводит следственные действия", — говорит Шершнева.

Что делать, если бензин сливают постоянно и у многих машин во дворе?

Управляющие и старшие по дому советуют писать заявление в полицию или установить дежурства. Можно скооперироваться с соседями. Возможно, найдутся другие пострадавшие Тогда стражи порядка предпримут меры – оставят засаду или установят видеонаблюдение. Это могут сделать и сами жильцы в сотрудничетсве в полицией.

Слив топлива из автомобиля другого владельца без его ведома, разумеется, является уголовным преступлением. За его совершение, при определенных обстоятельствах, может грозить штраф или уголовная ответственность. Но поймать вора и, тем более, доказать его причастность крайне сложно. Поэтому лучше постараться обезопасить свой автомобиль заранее и предотвратить кражу. Есть самые разные меры. На форумах и в тематических группах в Интернете автолюбители дают свои советы, которые одобряют и профессионалы. Как уберечь себя и авто от пропажи ценного топлива .

Одним из действенных способов является установка на бак крышки с замком. Такой замок открывается ключом, либо имеет кодовый механизм.

Если злоумышленники не имеют дополнительных инструментов, они не станут "возиться" с таким "проблемным" баком. Впрочем, для некоторых «специалистов» этой криминальной сферы даже спилить крышку бака – не проблема.

Другой простой способ – не заливать полный бак топлива. Пусть в баке будет несколько литров, чтобы добраться до заправки. Не будет бензина, не будет воров. Просто, но неудобно для владельца авто, которому каждое утро придется ездить на заправку или заливать топливо из канистры.

Чтобы слить бензин из бака в него необходимо вставить шланг. Чтобы не было возможности его вставить, можно использовать сетку из устойчивого к внешнему воздействию материала, например из нержавейки или специальных пластиков. Ее следует крепить так, что бы она препятствовала попаданию шланга из горловины в бачок. При успешной модернизации бензин на заправке все равно будет через нее проходить, но воры останутся ни с чем.

И самое главное – обращаться в полицию. Впрочем, пока ни один злоумышленник, который промышляет сливом топлива из бензобаков чужих машин в Курземе, не пойман.

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