Прокуратура вынесла наказание мужчине в течение пяти часов после совершения им кражи, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Однажды сентябрьским утром в Госполицию поступила информация от охранников торгового центра Ozols о задержанном там воре. Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина двумя днями ранее также совершил кражу в том же магазине. Оба раза мужчина украл из магазина фильтры для воды: в первый раз один фильтр стоимостью 332 евро, во второй раз - стоимостью 206 евро.

Получив необходимые доказательства обеих краж, сотрудники полиции во второй половине того же дня доставили материалы уголовного дела вместе с задержанным в Восточную прокуратуру Риги.

Принимая во внимание тот факт, что мужчина полностью признал свою вину в совершении хищений и то, что ранее он к ответственности не привлекался, прокурор назначил ему общественные работы на 90 часов.

Прокуратура заявляет, что быстрое и адекватное наказание является одним из основных критериев восстановления справедливости и предотвращения повторных преступлений. Поэтому один из приоритетов Госполиции и Прокуратуры - сокращение сроков расследований, в том числе - завершение досудебного производства по уголовному делу в течение 48 часов.

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