В четверг, 12 октября, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "Об образовании" и Закону "О защите прав детей", предусматривающие, что у персонала учебного заведения будет право в ситуациях, представляющих угрозу здоровью и жизни учащихся, проверять личное имущество школьников. Также автор поправок — "Объединенный список" — указывает на то, что у персонала школ должно быть право ограничивать использование смартфонов и иных гаджетов учащимися.

Поправки, поданные оппозиционным "Объединенным списком", предусматривают, что, если "у образовательного учреждения есть подозрения о нечестных действиях учащегося, и это угрожает здоровью и жизни других учащихся, образовательное учреждение имеет право проверить личное имущество учащегося". Также авторы законопроекта уточняют, что проверка личного имущества ученика образовательное учреждение сможет производить только в присутствии самого ученика.

Инициатор законопроекта, депутат от "Объединенного списка" Чеслав Батня заявил, что поправки необходимы, поскольку нужно дать персоналу школ легальное право быстро разрешать ситуации, в которых есть признаки насилия. "Нужно разрешить проверять школьные сумки, если появляются подозрения, что там прячут одурманивающие вещества или опасные предметы, например, нож, который в руках агрессивного школьник может создать угрозу", — сказал Батня, который прежде был директором школы.

В ходе выступления Батня говорил и о том, что нужно ограничить использование учащимися смартфонов и иных гаджетов в школах. Сейчас, по словам депутата, у учебных заведений нет законного права запретить школьникам пользоваться этими устройствами.

"Мы сейчас очень хорошо знаем ситуации, происходящие в школах на переменах с использованием телефонов — с торговлей одурманивающими вещества, различными Телеграм-каналами, где можно договориться о том, как "салт" купить, и в связи с этим это вопрос безопасности в школах, в учебных заведениях. Это вопрос здоровья. Чтобы запретить использование гаджетов в учебных заведениях. Мы не предлагаем стопроцентный запрет. Мы предлагаем поправить закон и позволить школам самим разработать основные критерии, в том числе и осмысленного использования гаджетов в учебном процессе. Это можно определить. Но легитимное делегирование необходимо", — сказал Батня.

Чеслав Батня сослался в своей речи и на опыт Икшкильской средней школы, которую он возглавлял до политической карьеры. В 2015 году эта школа стала первым учебным заведением, которая включила в правила внутреннего распорядка запрет использовать телефоны, введя так называемые "коробки тишины". "В одном случае мы с родителями дошли почти до суда, однако благодаря совету школы, который поддержал это решение, родитель отказался от этого иска, поскольку посчитал, что принципиально большинство родителей не возражает", — рассказал Батня.

"Объединенный список" в аннотации сослался и на доклад ЮНЕСКО о том, что детям раннего возраста или на этапе начальной школы вообще не следует использовать гаджеты, поскольку это снижает у детей навыки чтения и развитие эмоциональных способностей.

Законопроекты были переданы на рассмотрение в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке, впереди три чтения — и, вероятно, долгие дискуссии.

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